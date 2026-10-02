POZZUOLI/ Senza imbracature e misure di sicurezza: operai in bilico sul tetto di una palazzina popolare di Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Senza imbracature, senza casco, senza alcuna misura di protezione e sicurezza sul lavoro. In questo modo stavano lavorando – nel primo pomeriggio di oggi – tre operai di una ditta incaricata dal comune di Pozzuoli per i lavori a una palazzina popolare all’interno dei “600 alloggi” di Monterusciello. I tre – incuranti soprattutto della propria incolumità – a più riprese hanno camminato lungo il cornicione del tetto, sporgendosi nel vuoto. Senza nemmeno indossare abiti da lavoro, ma con addosso semplici bermuda e t-shirt, sono stati impegnati per ore nella stesura di guaina sull’edificio che sorge nei pressi del supermercato MD.

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