POZZUOLI/ Casa Azul: a Lucrino un nuovo modo di vivere la spiaggia – LE FOTO

POZZUOLI – “Casa Azul” nasce nel 2023 con l’obiettivo di proporre una visione diversa del concetto di stabilimento balneare. Fin dall’inizio questo luogo è stato immaginato come un qualcosa di più di una semplice spiaggia: uno spazio aperto alla comunità, capace di generare connessioni, cultura, benessere e opportunità di incontro. Situata a Lucrino, in uno dei contesti naturalistici più suggestivi dei Campi Flegrei, Casa Azul è stata pensata come un punto di riferimento per chi desidera vivere il territorio in maniera autentica, attraverso esperienze che valorizzano il patrimonio ambientale, culturale e umano che ci circonda. La struttura è aperta a tutti e non prevede alcun biglietto d’ingresso. Nel corso degli anni abbiamo costruito un calendario di attività sempre più ricco e trasversale, collaborando con associazioni, professionisti, artisti, sportivi, educatori e realtà locali che condividono la nostra stessa visione. “Crediamo che uno spazio sul mare possa diventare un luogo di aggregazione e crescita, capace di offrire occasioni di scoperta, apprendimento e partecipazione. – spiegano i titolari – Per questo abbiamo dato vita a iniziative che spaziano tra ambiti diversi. Abbiamo ospitato laboratori artistici per adulti e bambini, workshop creativi, incontri dedicati all’astronomia, attività educative, momenti di approfondimento culturale e progetti pensati per avvicinare le persone a nuove passioni e nuove forme di espressione.

LE ESPERIENZE – Tra le attività che meglio rappresentano l’identità ci sono appuntamenti come il Cinema al Chiaro di Luna, che ogni settimana trasforma la spiaggia in una sala cinematografica all’aperto, e The Olive Book Club, uno spazio dedicato ai libri, alle idee e al confronto, nato per creare conversazioni e favorire la condivisione di punti di vista e nuove prospettive. Grande attenzione è riservata anche al benessere e allo sport. Attraverso format come il Coffee Club e grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio, sono stati costruiti momenti dedicati allo yoga, all’allenamento funzionale, alla corsa, alle discipline sportive emergenti e ad attività che promuovono uno stile di vita sano e consapevole. “Il nostro obiettivo è offrire esperienze che mettano al centro la persona, il movimento e la qualità delle relazioni. Nel tempo abbiamo inoltre collaborato con numerose realtà locali e internazionali, creando iniziative che spaziano dal turismo esperienziale alla sostenibilità, dalla formazione alla cultura. Crediamo infatti che la crescita di un territorio passi dalla capacità di creare reti, favorire collaborazioni e generare opportunità di incontro tra persone, associazioni e imprese. Uno spazio importante è dedicato anche ai più piccoli, attraverso attività che uniscono apprendimento e divertimento, come laboratori creativi, percorsi a contatto con la natura ed esperienze educative sviluppate insieme a professionisti del settore. Crediamo che la curiosità e la scoperta siano strumenti fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. Accanto alle attività culturali e ricreative, portiamo avanti un impegno costante verso il territorio che ci ospita. In questi anni abbiamo collaborato con associazioni, volontari e cittadini per iniziative di tutela ambientale, contribuendo alla pulizia e alla valorizzazione dell’area del lago e delle zone circostanti. Riteniamo che chi vive e promuove un luogo abbia anche la responsabilità di prendersene cura, restituendo valore alla comunità e all’ambiente. Collaboriamo inoltre con realtà impegnate nella promozione del patrimonio naturalistico dei Campi Flegrei, organizzando attività che permettono di scoprire le bellezze che ci circondano attraverso escursioni, esperienze in mare, attività sportive e percorsi di conoscenza del territorio”.

IL LEGAME – Un modo per avvicinare le persone alla natura e rafforzare il legame con un contesto unico per storia, paesaggio e biodiversità. La volontà è quella di valorizzare un luogo straordinario senza ridurlo a una semplice destinazione balneare. “Crediamo che il mare possa essere il punto di partenza per costruire esperienze che stimolino la curiosità, favoriscano l’incontro tra persone e generino cultura, benessere e consapevolezza. Per questo Casa Azul continua a investire in attività sportive, culturali, artistiche, educative e sociali, con l’obiettivo di creare uno spazio inclusivo e accessibile dove natura, comunità e creatività possano convivere e crescere insieme. Casa Azul non vuole essere soltanto uno stabilimento balneare. Vuole essere un luogo vivo, aperto e partecipato, capace di lasciare un impatto positivo sul territorio e sulle persone che lo attraversano ogni giorno. Il nostro obiettivo non è semplicemente accogliere persone in spiaggia, ma costruire un presidio culturale e sociale sul mare, dove ogni attività diventi un’occasione per creare relazioni, condividere conoscenza e valorizzare il territorio che ci ospita. Perché crediamo che un luogo possa essere davvero speciale non solo per il paesaggio che offre, ma per le esperienze, le idee e le persone che riesce a mettere in connessione. In quest’ottica si inserisce anche il concetto stesso di concessione demaniale. Riteniamo che gestire uno spazio pubblico sul mare significhi offrire un servizio alla collettività e creare valore per il territorio. Tradizionalmente questo servizio è stato associato principalmente alla fruizione balneare e all’elioterapia; noi cerchiamo di affiancare a questa funzione un’offerta più ampia che possa diventare nel tempo un nuovo modo di gestione della concessione balneare, fatta di cultura, sport, educazione, inclusione sociale e valorizzazione ambientale. In altre parole, lavoriamo ogni giorno per trasformare questo luogo in uno spazio che generi opportunità, benessere e partecipazione per la comunità.”

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