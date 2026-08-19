POZZUOLI/ Scontro auto-scooter a Licola Borgo: due 19enni feriti, uno è in prognosi riservata

POZZUOLI – Grave incidente stradale nella serata di ieri in via dei Platani, a Licola Borgo. In uno scontro tra un’automobile e uno scooter Sh350 due 19enni di Giugliano sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, trasferito al “Cardarelli” di Napoli in prognosi riservata; meno gravi le condizioni della passeggera, soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e trasferita al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto oltre a medici e infermieri, gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Secondo quanto ricostruito lo scooter con a bordo i due giovani avrebbe impattato l’auto guidata da un 73enne che era in procinto di accedere nell’area del distributore di carburanti, tra via Dei Platani e Via Domitiana. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.