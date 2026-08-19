A Pozzuoli gli sfollati sono saliti a 3.488

POZZUOLI – È salito a 3.488 il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio. Il nuovo bilancio conta anche 367 ordinanze di sgombero (7 ordinanze revocate), 1.391 nuclei familiari evacuati (di cui 9 nuclei rientrati nelle proprie abitazioni, per un totale di 28 persone). Tra gli sfollati 3.321 risultano in sistemazione autonoma; 143 ospitati in strutture alberghiere, 52 accolti al Palatrincone. Infine sono 1.207 i nuclei familiari che hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.003 persone, di cui 611 over 65 e 505 con disabilità.