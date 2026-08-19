BACOLI/ Gasolio in acqua, sgomberata la spiaggia libera di Baia

BACOLI – Una enorme chiazza di gasolio nei pressi della spiaggia della Beata Venere di Baia. La Capitaneria di porto ha deciso sgomberare l’arenile, sino a quando l’area non sarà stata ripulita. Il gasolio, secondo le prime ricostruzione della Guardia Costiera di Baia, sembra essere fuoriuscito da un motoscafo che si stava rifornendo alla pompa di benzina situato sul porto di Baia. La macchia subito si è propagata tanto da raggiungere le immediate vicinanze della spiaggia di Baia causando un repentino cambio del colore del mare, tanto da costringere la Capitaneria di porto da intimare lo sgombero immediato dell’arenile. In corso accertamenti sulla natura e su eventuali responsabilità per l’incidente.