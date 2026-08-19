POZZUOLI/ La denuncia: «Bambina rimasta incastrata in un tombino al Rione Toiano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Una bambina il giorno 17 agosto si è incastrata in questo tombino di fogna. E’ stata per un pò di tempo, moltissima paura, ma nessun intervento. La sera sono venuti a metterlo in sicurezza dicendo che il giorno 18 l’avrebbero cambiato. Il cambio non è avvenuto. E’ successo in via Ovidio 29 al Rione Toiano di Pozzuoli. Vi prego di aiutarci, altrimenti succederà di nuovo qualcosa di brutto».