POZZUOLI – Cala leggermente il numero degli sfollati a Pozzuoli: sono 3.478 a fronte di 375 ordinanze di sgombero (di cui 8 sono state revocate finora). Sono invece 1.389 i nuclei familiari evacuati o sgomberati (di cui 9 sono rientrati nelle proprie abitazioni) per un totale di 28 persone), mentre le persone in sistemazione autonoma sono 3.311. In 143 restano ospitate in strutture alberghiere, 52 quelle accolte al Palatrincone. Infine 1.263 nuclei familiari hanno presentato richiesta per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.142 persone, di cui 635 over 65 e 527 con disabilità.