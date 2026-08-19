Pozzuoli, sospesi i canoni per gli alloggi ACER sgomberati

POZZUOLI – «Gli assegnatari degli alloggi ACER destinatari di ordinanza di sgombero non sono tenuti al pagamento del canone di locazione per il periodo in cui non possono utilizzare la propria abitazione. È un passaggio necessario, che tutela famiglie già costrette ad affrontare le conseguenze dell’emergenza sismica». Lo dichiara Claudia Pecoraro, Assessora della Regione Campania. «ACER Campania sta procedendo alla definizione puntuale delle posizioni interessate e all’adozione degli atti conseguenti, garantendo la necessaria informazione agli assegnatari». Il provvedimento si inserisce nel più ampio lavoro che la Regione sta portando avanti sui Campi Flegrei. «Al tavolo in Prefettura, insieme al Prefetto, ai Comuni interessati, ad ACER, alle organizzazioni degli inquilini e agli operatori del settore immobiliare, stiamo affrontando anche il problema della disponibilità degli alloggi e dell’aumento dei canoni nel mercato privato», spiega Pecoraro. «Stiamo valutando anche uno strumento di incentivazione per aumentare l’offerta di abitazioni a canone concordato per le famiglie sfollate. L’ipotesi sulla quale stiamo lavorando prevede un fondo regionale, che abbiamo già individuato in circa 500 mila euro, per contribuire alla copertura dell’IMU nei Comuni che metteranno a disposizione alloggi attraverso contratti a canone concordato. L’obiettivo è arrivare a una copertura del 100% dell’IMU per i proprietari che scelgono di affittare a nuclei familiari sfollati». «La sospensione dei canoni ACER è un primo intervento concreto. Ora dobbiamo continuare a lavorare su tutti gli strumenti possibili: dal contributo di autonoma sistemazione alle soluzioni abitative, fino agli incentivi per ampliare l’offerta di alloggi. L’emergenza abitativa richiede risposte immediate, ma anche strumenti strutturali che aiutino le famiglie a superare questa fase».