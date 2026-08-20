Il business dei colloqui, carabinieri chiudono il bar multi-servizi per i familiari dei detenuti

NAPOLI – Un’attività che era diventata un vero e proprio hub di servizi per i familiari dei detenuti. Spedizione e pesatura pacchi “per detenuti”, storage di zaini e borse per i parenti prima dei colloqui. E, tra i servizi più remunerativi, il deposito dei cellulari. Durante i colloqui non è possibile introdurre telefonini o smartphone e il bar offriva tariffe popolari per curarne la custodia. Pochi euro ma gli introiti erano garantiti dai grandi numeri. Specie il mercoledì, giorno di colloqui e maggiore afflusso di clienti. All’offerta multiservizi, ampiamente pubblicizzata sui social, si affiancava anche la somministrazione di bevande e alimenti. Anche questa illegale. Secondo quanto documentato dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, i locali sarebbero adibiti a uso abitativo e priva di autorizzazioni per ospitare attività commerciali. Il bar è stato chiuso, oltre 7mila euro il conto delle sanzioni notificate.