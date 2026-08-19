«Si sta masturbando in spiaggia» A Bacoli uomo rischia il linciaggio dai bagnanti

BACOLI – Qualcuno lo aveva fotografato e aveva mandato le immagini alle famiglie che frequentano la spiaggia libera del Lido Aurora. E così, quando alcuni genitori lo hanno riconosciuto, lo hanno rincorso e raggiunto vicino alla scogliera e lo hanno aggredito. E qui sarebbero passati pure alle maniere forti facendo volare qualche pugno e perfino qualche colpo più forte, perché quell’uomo è stato visto come un sospetto pedofilo che nelle scorse ore avrebbe importunato diverse bambine, fino a masturbarsi, così come raccontano alcuni testimoni, nei pressi della spiaggia libera di Miliscola.

LA FUGA – L’uomo, accusato da alcuni bagnanti, più volte ha cercato di spiegare le sue ragioni prima di essere aggredito. Ma a nulla è valso. Ed è scoppiata una violenta lite. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Bacoli e i sanitari del 118 per curare alcune persone coinvolte nelle violenze. Il presunto pedofilo, intanto, avrebbe fatto perdere le tracce, secondo quanto hanno raccontato alcuni bagnanti, scappando verso Miseno.