Riapre parzialmente la sede INPS di Pozzuoli

POZZUOLI – Da lunedì 24 agosto riapre, anche se parzialmente, la sede Inps di via Campana a Pozzuoli. Dopo la chiusura ordinata dal sindaco di Pozzuoli per motivi di incolumità e sicurezza pubblica lo scorso 4 agosto, a seguito del violento sisma abbattutosi sull’intera area flegrea, gli uffici tornano ad essere agibili, almeno quelli al primo piano rendendo così possibile la parziale riapertura della sede. La riapertura arriva dopo le verifiche tecniche favorevoli e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Al primo piano, riprenderanno in presenza le attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’accoglienza e i servizi all’utenza; del Centro Medico Legale (CML) per lo svolgimento delle visite sanitarie; e dei locali dedicati a uffici del personale, il quale riprenderà l’articolazione lavorativa ordinaria basata sull’alternanza tra presenza in sede e lavoro agile.