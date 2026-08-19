Danni alle scuole dopo la scossa di magnitudo 4.7: la relazione del comune di Pozzuoli sui 14 edifici colpiti – I NOMI

POZZUOLI – Sono in totale quattordici le scuole di Pozzuoli colpite dal sisma del 31 luglio. E’ quanto si legge nel capitolo relativo agli edifici scolastici contenuto all’interno della “relazione descrittiva finalizzata alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale” richiesta dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, datata 6 agosto 2026. Il documento è stato firmato da tre dirigenti comunali (Di Lorenzo, Terrazzano e Grillo) a cui fanno capo Protezione Civile, Lavori Pubblici e Patrimonio e suddivide gli edifici in “parzialmente utilizzabili” e “non utilizzabili”. La lista comprende quattro scuole superiori e otto tra materne, elementari e medie. Tra queste sei sono state catalogate come “non utilizzabili” o “interdette” mentre per tutte le altre vige un “parziale” utilizzo subordinato agli interventi che sono in corso e che, vista la non gravità, dovrebbero riconsegnare gli istituti nella loro interezza e integrità entro l’inizio dell’anno scolastico.

IC1 – Scuola media Diano: Edificio parzialmente utilizzabile a causa dell’interdizione di alcune aule per la presenza di quadri fessurativi sulle tramezzature interne;

IC1 – Scuola elementare-materna Marconi: Edificio non utilizzabile. Si rilevano ingenti danni alle murature portanti e alle tramezzature interne che ne determinano uno stato di rischio estremamente elevato di crollo anche alla più piccola ulteriore sollecitazione.

IC2 De Amicis-Diaz – Plesso Media Diaz: Edificio parzialmente utilizzabile a causa dell’interdizione della palestra per danneggiamenti diffusi sulle pareti.

IC3 Rodari – Annecchino – Plesso primaria Svevo: Edificio parzialmente utilizzabile a causa dell’interdizione di alcune aule per la presenza di quadri fessurativi sulle tramezzature interne.

IC4 Pergolesi: plesso 1 grado centrale Pergolesi: Edificio non utilizzabile. Si rilevano danni diffusi agli elementi non strutturali quali tramezzature e tompagni con compromissione degli elementi secondari verticali ed orizzontali dei locali adibiti alla didattica e dei locali servizi

IC5 Artiaco – plesso secondaria I grado: Edificio parzialmente utilizzabile a causa dell’interdizione di alcune aule per la presenza di quadri fessurativi sulle tramezzature interne;

Plesso S. Martino – Edificio parzialmente utilizzabile a causa dell’interdizione di alcune aule per la presenza di quadri fessurativi sulle tramezzature interne e per le criticità rilevate sugli infissi esterni;

Plesso Agnano – primaria e infanzia: Edificio parzialmente utilizzabile a causa dell’interdizione di alcune aule per la presenza di quadri fessurativi sulle tramezzature interne;

IC6 Quasimodo: plesso I grado Quasimodo-Collodi – Edificio non utilizzabile. Si rilevano danni diffusi agli elementi non strutturali quali tramezzature e tompagni con compromissione degli elementi secondari verticali ed orizzontali dei locali adibiti alla didattica e dei locali servizi, dell’auditorium, della palestra e dei corpi scala. Inoltre, si rileva il crollo del muro di tufo in corrispondenza dell’accesso del seminterrato;

Plesso primario Borsellino – Edificio non utilizzabile. Si rilevano danni diffusi agli elementi non strutturali quali tramezzature e tompagni con compromissione degli elementi secondari verticali ed orizzontali dei locali adibiti alla didattica e dei locali servizi

ITIS Tassinari – Si rilevano diffusi distacchi di elementi non strutturali, lesioni in tramezzature, che richiedono rapidi interventi di riparazione e che ne determinano l’interdizione del plesso fino alla messa in sicurezza dello stesso;

Pareto di Pozzuoli – Si rilevano diffusi danni di entità non rilevante sulle tramezzature e sulla facciata esterna che necessitano di un intervento immediato al fine di consentire l’apertura del plesso all’uso scolastico

Pitagora di Pozzuoli – Si rilevano danni che riguardano il distacco di controsoffitti in ambienti ad uso laboratori che ne hanno determinato l’interdizione all’uso

Virgilio – Si rilevano danni e lesioni diffuse su elementi non strutturali ma che compromettendo tramezzature interne, tompagni sui giunti e a tutti i piani non consentono l’uso in sicurezza degli ambienti amministrativi né in quelli didattici.