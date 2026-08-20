Manzoni annuncia: «A Pozzuoli riaprono tutte le scuole comunali eccetto una»

POZZUOLI – «Tutti i plessi scolastici di competenza comunale saranno regolarmente riaperti entro il 15 settembre prossimo, data d’inizio dell’anno scolastico in Campania, fatta eccezione per il plesso “Marconi” per il quale è stata già individuata una ricollocazione. Le classi di tale plesso saranno trasferite presso gli altri plessi del medesimo Istituto Comprensivo; nello specifico le classi della scuola primaria saranno dislocate presso il Plesso “Diano” mentre le classi dell’infanzia saranno trasferite al Plesso “Rosini”. Restano temporaneamente interdette palestra e auditorium degli istituti “Quasimodo/Collodi” e “Borsellino” per i quali sono comunque programmati gli interventi di messa in sicurezza dopo l’avvio delle attività scolastiche che, secondo il cronoprogramma, saranno realizzati entro il 10 ottobre. Passo dopo passo stiamo superando tutte le criticità emerse dopo la scossa del 31 luglio». Lo rende noto il sindaco del comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni, al termine dei sopralluoghi di approfondimento svolti dal personale tecnico della Direzione 4 del Comune.