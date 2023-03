Spaccio di cocaina in un parcheggio di Licola Mare, arrestato 35enne

VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Angelo Capuano, 35enne del posto. I militari erano appostati a via Licola Mare quando l’uomo è entrato all’interno di un parcheggio nei pressi del parco Balsano. Il 35enne viaggiava in sella a uno scooter senza targa. Nel parcheggio anche un Suv con a bordo un uomo: è qui che avviene lo scambio.

L’ARRESTO – I carabinieri intervengono, bloccano i due e scoprono che si tratta di spaccio. Nella mani dell’autista una dose di cocaina che gli è costata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. Il 35enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.