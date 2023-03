Centenario dell’Aeronautica Militare: l’Accademia di Pozzuoli apre le porte al pubblico e alle scuole

POZZUOLI – In concomitanza con in festeggiamenti del Centenario dell’Aeronautica Militare, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli aprirà le porte al pubblico e alle scolaresche per dare la possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di visitare l’Istituto di formazione nel pieno delle sue attività. L’orario di accesso per le scolaresche nei giorni 28 e 29 marzo è dalle 09:30 alle 15:30. L’orario di accesso per il pubblico sarà il seguente: 28 marzo dalle 12:30 alle 15:30; 29 marzo dalle 09:30 alle 15:30. L’ingresso sarà consentito previa registrazione esibendo un valido documento di riconoscimento. Per i visitatori che arriveranno a piedi sarà assicurato un servizio navetta dall’ingresso, mentre quelli che giungeranno in autovettura, potranno parcheggiare all’interno dell’Istituto.

IL PROGRAMMA – Il programma prevede un briefing illustrativo sull’Aeronautica Militare e sull’Accademia Aeronautica; a seguire i visitatori e le scolaresche saranno divisi in gruppi per una visita guidata dell’Istituto con il seguente itinerario: Elicottero HH101 (la presenza in funzione delle esigenze di Forza Armata); Dimostrazione attività “Combat”; Mostra armi; Visita Sala motori; Foto di gruppo; Visita Cappella dell’Istituto; Visita Corridoi storici; Visita Sala simulatori; Aliante Twin Astir e Amx. Nel corso della visita presso il Parlatorio Allievi sarà possibile acquisire informazioni sul concorso pubblico per esami per l’accesso alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, sulla giornata tipo dell’allievo ufficiale, sulle attività didattiche, sportive e di formazione militare, nonché un orientamento sulle altre opportunità di reclutamento in Aeronautica Militare. La giornata del 28 marzo inizierà alle 08:15 con la cerimonia dell’Alzabandiera Solenne, presieduta dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali, alla quale sono stati invitati autorità civili, militari e religiose del territorio.