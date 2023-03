Sprofondo Puteolana: continua la lunga agonia

POZZUOLI – Sempre peggio. La Puteolana ha perso ancora, battuta in casa dal Casarano con il punteggio di 1-0. Una lunga agonia che continua a mortificare calcisticamente una piazza storica e innamorata dei propri colori. Poche settimane e il supplizio terminerà con la retrocessione in Eccellenza, in una dimensione che non dovrebbe appartenere alla città di Pozzuoli. In uno stadio vuoto, a decidere i conti è stato il funambolico gol di Strambelli.

LA SCONFITTA – Nel primo tempo ci hanno provato Saraniti per gli ospiti e Cappa per la Puteolana. Entrambe le conclusioni sono smorzate e non beffano i rispettivi portieri. La ripresa è sicuramente più frizzante, in avvio il subentrato Guarracino colpisce il palo. Al 55’ Cappa tenta il tiro, poi tocca a Rimoli con una conclusione forte e precisa, che non trova lo specchio di un nulla. Al 69’ la beffa, tiro-Cross di Strambelli che scavalca Lamberti e finisce in rete, vantaggio Casarano. Nel finale assalto granata con Haberkon e Guarracino, ma non basta.

Tabellino:

Puteolana (4-4-2): Lamberti; D’Ascia (38’st Mignogna), Escobar, Grieco (1’st Catinali), Haberkon; Amelio, Caliendo, Cappa, Rimoli (30’st Letizia); Rabbeni (1’st Guarracino), Raucci. A disp.: De Bellis, Catinali, Avella, Cacciuottolo, Colaci, Letizia. Allenatore: Antonio Romeo

Casarano (4-3-3): Carotenuto; Bocchetti, Pambianchi (1’st Rizzo), Guastamacchia, Parisi (33’st Tipaldi); Navas (17’st Gaeta), Monaco, Cannavaro (1’st Cecere); Strambelli, Saraniti, Burzio (17’st Dellino). A disp: Baietti, Vitofrancesco, Filippi Filippi, Mercuio. Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

Arbitro: Ursini di Pescara

Reti: 24’ st Strambelli

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni;

ammonizioni: D’Ascia, Cappa, Catinali, Monaco