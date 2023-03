A Pozzuoli nuovo spettacolo delle Frecce Tricolori nell’anno del centenario dell’Aeronautica militare

POZZUOLI – Ritorna a Pozzuoli lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Dopo il grande successo di ottobre, è stata fissata per il prossimo 2 luglio una nuova data per quella che sarà l’unica esibizione in Campania della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, per l’anno 2023. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti per festeggiare il centenario della fondazione dell’Aeronautica militare fondata nel 1923. Lo spettacolo andrà in scena nuovamente sul Lungomare di Via Napoli.