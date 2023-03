CALCIO/ Lucignano-Mari gol: il Rione Terra vince e vola ai playoff di promozione

BACOLI – A quattro giornate dal termine del campionato di Promozione, Rione Terra Calcio Sibilla e Nuova Napoli Nord si affrontano al “Chiovato” a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi di playoff e per evitare i playout. L’occasione per i padroni di casa è ghiotta: a Mugnano, la vittoria della Neapolis sul Puglianello può allontanare gli attuali quinti in classifica dai flegrei, ricordando che il distacco superiore ai 10 punti tra seconda e quinta, escluderebbe un posto dagli spareggi, mandando così i secondi classificati direttamente alla finale playoff del girone. La pressione di non poter sbagliare si fa sentire soprattutto ad inizio gara con la disattenzione che costa il rigore del vantaggio per la Napoli Nord, ma questa componente lascia ben presto spazio alla ferocia di voler reagire, portando così alla rimonta del 2-1 già nel primo tempo, che porta il Rione Terra Sibilla a 48 punti, a +8 sul quinto posto e a 5 lunghezze di svantaggio sulla Sessana terza.

LA PARTITA – Mister Faustino conferma Lucignano al centro dell’attacco, a caccia della rete che gli manca dall’ottava giornata. Il primo tiro è proprio il suo, con la deviazione in area sul cross di Migliaccio dalla destra, ma Del Giudice si oppone. Al 12′ la retroguardia del Rione Terra Sibilla si fa trovare scoperta e Castaldo è protagonista di una sfortunata deviazione col braccio su un cross dalla sinistra: è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Sinigaglia che non sbaglia, ed è 0-1. Da allora inizia un’altra partita, con la reazione furente dei padroni di casa che scommettono tutto sul primo tempo, non badando a salvaguardare le energie. Al 18′ Migliaccio si divincola alla sua maniera in area seminando il panico e Scherillo arriva su un pallone vagante a tu per tu con il portiere, ma svirgola col piede non suo e manda incredibilmente fuori. Al 23′ Granata scalda i guantoni di Del Giudice con un bel destro da fuori, mentre due minuti dopo Migliaccio prova direttamente a bruciarglieli con un potente sinistro diretto all’angolino, ma il portiere è insuperabile. Per il pareggio bisogna quindi tornare al punto di partenza, sfruttando la fame di goldi Lucignano, che al 32′ viene servito nello spazio, finta il tiro sul destro e rientra verso il centro dell’area eludendo l’intervento del difensore, prima di trafiggere di punta Del Giudice per il pareggio. Appena la Napoli Nord rimette la testa nella metà campo avversaria con un calcio di punizione dalla sinistra, scatta invece il contropiede dei padroni di casa con Scherillo, che apre per Mari in area sul vertice sinistro dell’area: l’esterno è fulmineo a spostarsi il pallone sul sinistro e a lasciar partire il diagonale che al 38′ completa la rimonta. La pressione effettuata dal Rione Terra Sibilla si fa sentire nella ripresa, quando il baricentro si abbassa e diventa più difficile ripartire, lasciando così le iniziative alla Napoli Nord, che ha comunque la migliore chance solo su calcio d’angolo con un colpo di testa in mischia che finisce alto da pochi passi. Provano quindi a chiudere la gara i padroni di casa all’80’, quando Sardo imbuca perfettamente per Gallo, che mette in mezzo dalla destra un pallone che finisce sui piedi di Migliaccio dopo un rimpallo, ma il numero 10 spara alto da buona posizione. A 3′ dalla fine Amabile conduce una delle poche transizioni allargando per Alborino che avvolge l’area da sinistra a destra servendo Migliaccio, ma la zampata vincente di Lucignano sul suo cross viene vanificata dal fuorigioco. Non resta quindi che soffrire fino alla fine, ottenendo quindi una sudata ma meritata vittoria.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Castaldo, Iervolino, Cirino, De Vito (80′ Alborino), Granata, Scherillo (51′ Gallo), Sardo (80′ Amabile), Mari (72′ Lanuto), Lucignano (90′ Grieco), Migliaccio.

NUOVA NAPOLI NORD: Del Giudice, Capuano (71′ Rizzo), Sinigaglia, Esposito, Greco (87′ Chiarelli), Laudano (50′ Ursomanno), D’Ascia, Chimenz (71′ Mastantuono), Petrone (50′ Parisi M.), Parisi A., Torromacco.

MARCATORI: 12′ rig. Sinigaglia, 32′ Lucignano, 38′ Mari.

ARBITRO: Umberto La Rocca (Battipaglia)

ASSISTENTI: Alfredo Columbro (Ercolano) e Biagio Spiezia (Salerno)

NOTE: Ammoniti Capuano, Chimenz, Chiarelli (NN); Sardo, Granata (RTS). Espulso Chiarelli (NN) dopo il triplice fischio. Recupero 3′ 1°T, 4′ 2°T