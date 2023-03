POZZUOLI/ Litiga con l’ex compagna che lo accoltella

POZZUOLI – Ieri in tarda serata i Carabinieri della PMZ di Bagnoli sono intervenuti presso l’ospedale San Paolo di Napoli per un uomo ferito alla mano, forse con un coltello. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare la vittima avrebbe discusso con l’ex compagna, sotto l’abitazione della donna. Durante la lite, la donna avrebbe tentato di colpirlo con un coltello da cucina. Nel tentativo di disarmarla l’uomo, un 34enne di Pozzuoli, sarebbe rimasto ferito al 2° dito della mano sinistra.

8 i giorni di prognosi prescritti. Indagini in corso