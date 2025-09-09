“SOS trasporto pubblico Eav, salviamo i Campi Flegrei”: associazioni e sindacati scendono in campo

POZZUOLI – Questa mattina il presidente de “L’Iniziativa” Dario Chiocca e gli attivisti dell’associazione hanno incontrato i responsabili del sindacato pensionati SPI – Cgil nella loro sede di Pozzuoli, per discutere e arricchire i contenuti della petizione on line rivolta a Eav, ai sindaci flegrei e Regione Campania, aperta ai contributi e alle adesioni di tutta la comunità flegrea. Da oggi è possibile firmare la petizione anche con moduli cartacei presso la sede territoriale nel Centro Storico di Pozzuoli in Via Mazzini 34. “Il fronte per sostenere la difesa e il rilancio del trasporto pubblico, in particolare su ferro, si allarga e attraversa diverse categorie e generazioni, perché è comune il disagio quotidiano sofferto da pendolari e fasce deboli ed è interesse generale evitare che questo territorio venga privato delle sue infrastrutture e condannato a una lenta agonia. – fa sapere l’associazione – Chiediamo la risoluzione veloce delle criticità emerse nella galleria Olibano, il ripristino della linea diretta tra Montesanto e Torregaveta, l’apertura delle nuova stazione Pozzuoli/Via Fasano e di Baia, il ritorno della frequenza delle corse 1 ogni 20 minuti, una programmazione certa e credibile per riqualificare le aree di Via Napoli e di Pozzuoli Centro attraversate dal vecchio tracciato dismesso e per restituire alla circolazione il tratto Licola- Torregaveta della linea Circumflegrea chiuso nel 2014. Gli impegni generici non bastano più. Eav si adoperi secondo il suo dovere e i rappresentanti istituzionali locali facciano sentire la loro voce a tutela dei cittadini che rappresentano”.