POZZUOLI/ «Via Marconi chiusa, cosa succederà con l’apertura delle scuole?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Per la chiusura per lavori di via Marconi a ridosso del Rione Terra sono previsti ben 7 mesi di lavoro per rifare la strada, una follia! Una follia per il traffico ora che cominciano le scuole, una follia per il bradisismo visto che chiude un’arteria fondamentale. I lavori sono cominciati a singhiozzo, un giorno si e tre no. Per favore pubblicizzate questa storia assurda» (Maria Teresa M.)