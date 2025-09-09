POZZUOLI/ Bradisismo, meno scosse nell’ultima settimana. Continua il sollevamento
POZZUOLI – Nella settimana dall’1 al 7 settembre 2025, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 98 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=4.0 ± 0.3). E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dall’INGV che conferma una deformazione in corso, dagli inizi di aprile 2025, con un sollevamento del suolo medio medio mensile di circa 15±3 mm al mese. Nella settimana appena trascorsa, comunque, non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del
sistema idrotermale già noti.