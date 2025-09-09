Caos lavori pubblici a Pozzuoli, si asfalta strada già asfaltata: traffico paralizzato tra Licola, Monterusciello e “La Schiana”

POZZUOLI – Si asfalta una strada già asfaltata pochi mesi fa a Pozzuoli e si blocca il traffico. Da questa mattina è caos totale in via Domitiana, nel tratto compreso tra “La Vigna” e “La Schiana” dove sono in corso le operazioni di posa in opera dell’asfalto. Si tratta di una strada già asfaltata di recente che però, a causa di un successivo intervento per la posa di cavi elettrici. L’intervento ha mandato in tilt il traffico con lunghe code e disagi anche per i mezzi di primo soccorso in prossimità dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Assente la Polizia Municipale, a regolare il flusso veicolare ci sono gli operai.