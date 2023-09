RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, vi contatto per segnalare un problema. Ci sono continue scosse e ogni giorno si sentono cadere calcinacci. Vorrei far notare alle autorità competenti e al sindaco che qui in via Raimondo Annecchino siamo in pericolo. Serio pericolo. Se crolla il pilone della Sofer non abbiamo un minimo di speranza».