POZZUOLI/ Chiude il famoso ristorante “Bobò” al porto. Il sindaco: «Imprenditori come lui vanno sostenuti»

POZZUOLI – «Sono profondamente rammaricato per la chiusura di un’attività storica della Città. Le ragioni della chiusura del ristorante “Bobò” non sono dipese da atti del Comune ma dalla conclusione di un contenzioso con la proprietà del locale conclusosi con una sentenza sfavorevole. Credo che persone che hanno dimostrato professionalità ma, soprattutto, coraggio nella lotta alla criminalità organizzata vadano sostenute. L’Amministrazione, in tutte le forme possibili, sarà vicino all’amico Peppe Bruno e invita tutti i proprietari di immobili sfitti a favorire chi, con coraggio, ha contrastato attività criminose.» Queste le parole del sindaco Gigi Manzoni in merito alla chiusura del famoso ristorante “Bobò” sul porto di Pozzuoli, che ha ricevuto uno sfratto esecutivo. Per anni è stato un riferimento per personaggi del mondo dello spettacolo e calciatori, dando lustro all’enogastronomia di tutta l’area flegrea. Il titolare, Giuseppe Bruno, nel 2017 fu vittima di estorsione da parte del boss di Pozzuoli Gennaro Longobardi e del genero di quest’ultimo Gennaro Amirante: nonostante le minacce, l’imprenditore denunciò ai carabinieri e fece arrestare i due che sono stati condannati rispettivamente a 13 e 8 anni di carcere.