Terremoto a Pozzuoli, sui social il video fake dell’acqua che ribolle nel sottosuolo

POZZUOLI – Buchi nell’asfalto e acqua che ribolle nel sottosuolo. È quanto viene ripreso in 14 secondi in un filmato che da ieri circola sui social network. Chi ha condiviso il video ha fatto credere che le immagini fossero state girate ad Agnano. Ma è una bufala. Una fake news che ha trovato “terreno fertile” dopo la scossa di terremoto 4.2, la più forte finora. Le voci che si sentono in sottofondo nel video sono in spagnolo; il filmato è stato girato in Ecuador in seguito a un incendio al ponte Pedro Menéndez Gilbert ad aprile scorso. Un ‘copione’ non nuovo nei Campi Flegrei. Qualche giorno fa, infatti, è stato un file audio di 2 minuti diffuso sempre in chat a scatenare il panico tra i cittadini. Nel messaggio vocale si preannunciava un allarme evacuazione imminente che il Comune di Pozzuoli avrebbe, però, nascosto alla cittadinanza. «Da giorni sentivo voci su un messaggio vocale che girava tra la popolazione tramite alcuni social – commenta il sindaco Luigi Manzoni – Questa mattina è arrivato anche a me e devo dire che il contenuto dell’audio è davvero delirante. Un messaggio vocale in cui si accenna addirittura ad “assemblee speciali”, alle quali evidentemente non sono stato invitato, durante le quali “qualcuno” avrebbe consigliato ai dipendenti comunali di preparare uno zaino per un’imminente evacuazione». Il primo cittadino ha invitato i puteolani ad ascoltare solo le fonti ufficiali, che sono le uniche in grado di dare le giuste informazioni e di scongiurare allarmismi ingiustificati. Il vocale è stato intanto consegnato alle forze dell’ordine per sporgere un esposto per procurato allarme contro l’autore del messaggio, al momento ignoto.