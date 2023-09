POZZUOLI/ Alto impatto dei carabinieri a via Napoli: decine di perquisizioni, controlli e sanzioni – LE FOTO

POZZUOLI – Vasta operazione di “Alto impatto” dei carabinieri a via Napoli, dove decine di uomini e mezzi sono stati impegnati per tutta la serata di mercoledì in un’operazione di prevenzione e controllo del territorio. Numerosi sono stati i controlli effettuati a carico di automobilisti, pregiudicati e attività commerciali. Perquisite abitazioni nei rioni popolari e fermate auto ai due capi del lungomare, in via Matteotti e all’altezza de “la Pietra”. Le operazioni sono state coordinate dalla Compagnia carabinieri di Pozzuoli con l’ausilio delle stazioni di Pozzuoli, Monterusciello, Licola, della tenenza di Quarto e del X Reggimento carabinieri di Napoli . I dettagli dei controlli saranno diffusi nelle prossime ore dal comando provinciale di Napoli.