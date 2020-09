POZZUOLI – «Gentile direttore Del Giudice, chiedo a te aiuto per denunciare quanto sta accadendo da questa mattina Sotto il Monte. Dalle 10 c’è un signore, sulla sessantina di anni, che non parla italiano, steso a terra senza forze. Abbiamo chiamato più volte il 118 e la polizia municipale ma nessuno interviene. Fanno da scaricabarile: il 118 dice che è competenza della Polizia Municipale, mentre la Polizia Municipale dice che la competenza è del 118. Nel frattempo questo povero uomo rimane a terra rischiando di finire sotto un’auto. Per l’intera giornata noi residenti e commercianti lo abbiamo rifocillato, ma stanotte come si farà? Non riesce a camminare, abbiamo provato a farlo alzare ma fa qualche passo e cade. Spero vivamente che qualcuno legga questo appello e che intervenga per aiutare questo uomo che merita aiuto e dignità». Rosario Schiano