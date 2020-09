POZZUOLI – Per consentire ad E-Distribuzione di effettuare lavori di ripavimentazione in piazza Aldo Moro ad Arco Felice, dopo un intervento urgente ai sottoservizi, domani, venerdì 25 settembre, dalle ore 14 alle ore 17, sarà istituito un temporaneo dispositivo di traffico che prevede la chiusura parziale al traffico veicolare della piazza. In particolare, sarà istituito il divieto di transito nel tratto finale di via Annecchino, quello compreso tra l’ingresso al Parco Augusto e la confluenza su piazza Aldo Moro, che resterà interdetta per i veicoli provenienti da via Miliscola. Quelli che giungono invece da via Montenuovo Licola Patria avranno l’obbligo di svoltare a destra su via Miliscola. Nel tratto indicato di via Annecchino e su piazza Aldo Moro ci sarà il divieto di sosta con rimozione carri attrezzi.