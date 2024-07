RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, vorrei segnalare a Monterusciello una zona piena di erbacce alte che il Comune di Pozzuoli non si degna di pulire. In via Pasolini 8, lotto 3, i bambini non possono giocare. La zona è piena di insetti, serpenti e piccoli roditori».