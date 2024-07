POZZUOLI/ Tozzi torna nei Verdi: cresce il gruppo in consiglio comunale

POZZUOLI – Paolo Tozzi torna nei Verdi e approda in maggioranza. Questa mattina il consigliere comunale ha “ufficializzato” il proprio ingresso nel gruppo consiliare di “Europa Verde” che porta così a tre il numero dei consiglieri. Al momento, insieme a Pozzuoli Democratica, è la compagine più numerosa all’interno della maggioranza. Un gruppo a tre rappresentato in Giunta dall’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro (consigliera dimissionaria) che finora si è distinta per essere tra i componenti della Giunta-Manzoni più attivi e più in vista dall’inizio della consiliatura.

L’ATTIVITA’ – Numerosi sono stati, finora, i progetti e le iniziative condotte dalla Zazzaro: su tutte spicca il rivoluzionario “Palazzo del Mare” che, dopo la riapertura del Rione Terra, rappresenta la maggiore opera da mettere in campo nella città di Pozzuoli. Come dicevamo, l’approdo di Tozzi in Europa Verde è un ritorno al passato: nonostante le avances del Pd, che lo hanno portato a partecipare alla campagna tesseramenti, lascia “Davvero Pozzuoli” per approdare nel partito di cui ha fatto parte durante la doppia consiliatura Figliolia.