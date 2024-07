Black out elettrico a Quarto, la città è da ore senza corrente

QUARTO – Un black out elettrico ha mandato in tilt la città di Quarto, lasciandola senza corrente da ieri sera. È quanto denunciano i residenti che anche stamattina stanno facendo i conti con la mancanza di energia elettrica nelle loro abitazioni. Decine le segnalazioni, molte anche al servizio clienti Enel. Un problema che si verifica ormai ogni anno. A causare i vari black out potrebbe essere l’eccessivo consumo di energia dovuto anche alle ondate di calore delle ultime ore: l’uso di condizionatori e ventilatori potrebbe aver sovraccaricato gli impianti. Sul piede di guerra i cittadini che esprimono la loro esasperazione anche sui social: «Non se ne può più. Con questo caldo è impossibile stare senza energia elettrica». Ci sono zone, come via Casalanno, dove il disservizio ha anche una cadenza quotidiana.

“NESSUN RISPETTO PER FAMIGLIE E NEGOZI” – A puntare il dito contro questo enorme disagio è il gruppo consiliare di opposizione Avanti Quarto: «Oramai non si parla più di politica, di scontro tra maggioranza e opposizione, qui si sta parlando della vita delle persone, della vivibilità, del rispetto per i soldi spesi in alimenti, elettrodomestici, del rispetto per chi è ammalato e ha bisogno di energia elettrica. Qui oramai non si tratta più di contestare ciò che fa l’amministrazione, la maggioranza, ma si tratta di dire basta. Ricopriamo ruoli politici, ma siamo cittadini prima di tutto e come cittadini chiediamo delle risposte. Lo scorso anno si diceva che il problema dell’energia elettrica, grazie all’utilizzo dei generatori, sarebbe stato risolto e quest’anno invece il problema si è ripresentato. Non si tratta di minuti, ma di ore, addirittura notti intere, con temperature che raggiungono oltre 40° precludendo la possibilità di utilizzare ventilatori e condizionatori. Un danno per le attività commerciali, per l’economia del paese e per la salute, in particolar modo, dei disabili, degli anziani e dei bambini che necessitano di energia elettrica».