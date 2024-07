BACOLI/ Sulla spiaggia romana di Cuma lo spettacolo della Compagnia ArtGarageDanceCo

BACOLI – Prosegue con la danza la rassegna itinerante “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei D’Arte in Movimento”, il Festival multidisciplinare, giunto alla VI edizione, organizzato, prodotto e promosso dall’associazione culturale Luna Nova e diretto da Veronica Grossi. Domani, mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 19,30, presso la Spiaggia Romana di Cuma va in scena la Compagnia ArtGarageDanceCo con “SIRENE||Le parole dal mare”, una performance installativa di forte impatto visivo che celebra la figura mitologica della sirena reinterpretandola come simbolo di bellezza, conoscenza e amore anziché come mostro marino. Approdando sulla Spiaggia Romana di Cuma, al tramonto, queste figure trasformano il loro mito, rivendicando la loro essenza positiva e affascinante. Attraverso un’esperienza multisensoriale, lo spettatore viene immerso in un paesaggio dove la magia del mare e la potenza dell’immaginazione si fondono per creare un omaggio vivido e incantato alle sirene.

Concept: Maria Anzivino & Emma Cianchi

Coreografia: Maria Anzivino

Performer: ArtGarageDanceCo

Sound Design: Luciano Carannante

Produzione: ArtGarage

Ingresso gratuito

In collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e l’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, la rassegna estiva ha come fine la promozione delle arti dello spettacolo dal vivo sul palcoscenico naturale e architettonico del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei, attraverso la condivisione di momenti teatrali, performativi e musicali che puntano a rievocare antichi scenari anche in maniera impercettibile e sottile. Lo scopo del Festival è come sempre quello di mettere in relazione i beni comuni e le attività culturali con il preciso scopo di valorizzare il patrimonio artistico-culturale della nostra terra e, non a caso, gli spettacoli sono realizzati con un impatto ambientale ridotto al minimo indispensabile, tutti a luce naturale e con orari di svolgimento consoni al sito che li ospita.