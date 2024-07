QUARTO/ Frana un costone, riprendono i lavori di messa in sicurezza in via Pietra Bianca

QUARTO – Riprendono i lavori di messa in sicurezza del costone in via Pietra Bianca, a Quarto, all’imbocco di via Pisani. Un movimento franoso aveva portato nei giorni scorsi alla chiusura dell’arteria. I lavori dell’area erano partiti ma sono stati poi bloccati dal Comune di Napoli che aveva sospeso l’intervento in attesa di una relazione da parte di un perito agronomo che approfondisse il caso. «Il parere del Comune di Napoli è arrivato, mentre si attende quello del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, dopo una settimana intensa di interlocuzioni – ha fatto sapere ieri il sindaco Antonio Sabino – Acquisiti i via libera, dunque, i lavori riprenderanno così che l’arteria possa essere riaperta quanto prima».