RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno direttore. Le scrivo per segnalare il disagio che stanno passando i cittadini di Pozzuoli che usano i mezzi pubblici dal momento che stiamo con soli 3 pullman. E per giunta ogni 2 ore. Il pullman Pozzuoli-La Schiana è stato soppresso da almeno un mese. Il bus Monteruscello-Capomazza è in ferie. E il sindaco non se ne frega».