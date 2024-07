«Tre fritture non pagate» la rissa al mare a Bacoli scatenata dalla fuga di tre clienti

BACOLI – Tre fritture di pesce non pagate da alcuni clienti del ristorante “L’Insenatura” che sorge proprio davanti al pontile dove è avvenuta la rissa allo Schiacchetiello. Sarebbe questo il motivo delle violenze e non un litigio per un posto in barca tra bagnanti. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale insieme ai video postati in rete, attraverso cui si sta lavorando per risalire all’identità dei protagonisti delle violenze. A fornire una ricostruzione dei fatti sono stati proprio i titolari del ristorante “L‘Insenatura” che su Instagram hanno pubblicato (e poi rimosso) un post con video.

LA DIFESA – “Domenica 21 luglio – si legge – un gruppo di tre uomini ha ordinato delle fritture da asporto ed hanno usato violenza verso la nostra famiglia per evitare il pagamento; altri clienti in procinto di andarsene sono ritornati con la barca in nostro soccorso per difenderci da aggressioni fisiche che stavamo subendo! È una vergogna che nel 2024 si continui a fare disinformazione senza alcun reale scopo!”. Nel video postato si vede il personale del locale, con addosso t-shirt nere, rincorrere alcune persone e fermarsi sul ciglio del pontile dove poi sono avvenute le violenze.