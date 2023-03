Sos da Monterusciello: «Abbiamo le case invase dai topi, chiediamo aiuto»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, sono un’inquilina delle case popolari di via Galdieri (lotto 15). Abbiamo le case invase dai topi, stanno rosicando anche i tubi interni alle mura tant’è che stanno arrivando ora sul posto i vigili del fuoco. A causa delle perdite create dal rosicchiamento dei topi abbiamo nelle cantine l’acqua che raggiunge i fili elettrici). Il Comune sta facendo ben poco, per non dire quasi nulla e noi siamo disperati. I topi sono praticamente arrivati fin al terzo piano in quasi tutte le case. Chiediamo aiuto». Un’inquilina del fabbricato D