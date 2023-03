Elezioni a Quarto, Italia Viva al fianco di Massimo Carandente Giarrusso

QUARTO – Si allarga la coalizione a sostegno del candidato sindaco Massimo Carandente Giarrusso (nella foto ndr). Con una nota ufficiale il Coordinamento Provinciale di Napoli di Italia Viva ufficializza il sostegno all’ex primo cittadino di Quarto. «Barbara Preziosi e Gabriele Mundo, Coordinatori Provinciali di Napoli, hanno raccolto la volontà e l’entusiasmo degli iscritti nell’affiancare la candidatura di Massimo Carandente Giarrusso. Prosegue il lavoro a coinvolgere tutti i rappresentanti politici che abbiamo a cuore lo sviluppo di Quarto», si legge in una nota. Italia Viva va rinforzare uno schieramento politico formato già da Fratelli d’Italia, Avanti Quarto, Protagonismo Sociale e Territori in Azione.

VERSO IL VOTO – Ufficializzata anche la coalizione a supporto del sindaco uscente, Antonio Sabino: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, lista Secone per Un’altra Città, lista Quarto Libera, lista Free Quarto e lista Insieme Sabino Sindaco. Ancora da chiarire la posizione di Giuseppe Martusciello che sembra ormai intenzionato a correre in maniera indipendente. L’ex vicesindaco di Quarto potrebbe rappresentare l’area di centrodestra composta da Forza Italia e Lega e a cui andrebbero poi ad aggiungersi le civiche “Movimento Flegreo” e “Noi Quarto”. Nelle prossime ore anche Rosa Capuozzo, leader di “Coraggio Quarto”, scioglierà le riserve: non è ancora chiaro se correrà da sola o se appoggerà uno dei candidati a sindaco già usciti allo scoperto.