Allarme furti, posti di blocco e controlli notturni a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Controlli e posti di blocco notturni a Monte di Procida. Il Comune risponde così all’emergenza furti che sta presentando come sfondo l’area flegrea. «È necessario presidiare il territorio e tranquillizzare la cittadinanza. Ringrazio gli agenti della polizia municipale che sono in prima linea – afferma il sindaco Giuseppe Pugliese – . Anche i carabinieri hanno rafforzato i turni di presidio sul territorio e polizia e finanza hanno garantito una maggiore presenza in città. Stiamo valutando inoltre il progetto di una forma di sorveglianza di vicinato; le proviamo tutte pur di far dormire sonni tranquilli ai cittadini di Monte di Procida».