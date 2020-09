POZZUOLI – Gentile redazione, voglio segnalare che c’è un traliccio Enel-Telecom pericolante in via Cupa Cigliano che si tiene in piedi soltanto sui cavi stessi agganciati ad esso come si evince in foto. Con queste forti volate di vento potrebbe cedere da un momento all’altro creando seri problemi. Spero in un intervento celere da parte di qualcuno.