«Solidarietà agli operatori sanitari aggrediti nel Pronto soccorso di Pozzuoli»

POZZUOLI – «In qualità di responsabile delle politiche sanitarie di Italia Viva Provincia di Napoli esprimo la mia solidarietà agli operatori sanitari aggrediti questa nel Pronto soccorso di Pozzuoli – si legge in una nota a firma di Nicola Mangiapia in seguito all’aggressione subìta da una OSS – Ci tengo a ribadire che il Question Time presentato dal gruppo dei consigliere di Italia Viva in Regione Campania ha già prodotto i suoi effetti e che attraverso l’Intervento dei nostri Parlamentari chiederemo al Ministro dell’Interno la necessità di introdurre drappelli di Polizia all’interno dei Pronto Soccorso. Inoltre durante l’incontro tenuto a Pozzuoli sul tema Sanità abbiamo sottolineato l’urgente bisogno dello sblocco del tournover per le nuove assunzioni e l’utilizzo della medicina territoriale per decongestionare i Pronto soccorso».