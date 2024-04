Bradisismo, Musumeci: «Un cittadino informato è in parte al sicuro perché sa come comportarsi»

BACOLI – Nella giornata di ieri il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha fatto ritorno nell’area flegrea per discutere la piena attuazione del Decreto Campi Flegrei e le misure di Protezione Civile necessarie di fronte alla recente serie di scosse sismiche che stanno interessando Pozzuoli e i comuni circostanti. Musumeci in particolare è stato ospite di un convegno organizzato a Bacoli da Fratelli d’Italia, a cui hanno partecipato il deputato Michele Schiano, membro della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera; i consiglieri di Fratelli d’Italia-Bacoli, Nello Savoia, Amerigo Russo e Mario Di Bonito, oltre al candidato sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano.

LE PAROLE DEL MINISTRO – «Il mio partito, Fratelli d’Italia, ha avuto la sensibilità di fissare questo incontro conoscitivo, una sorta di approfondimento e confronto, ed io non ci ho pensato due volte a partecipare perché comprendo lo stato d’animo di chi vive qui. È chiaro che avrei accettato anche se questo convegno fosse stato organizzato da altri partiti. Questo nostro stile fa la differenza: noi riteniamo che quando si parla di problemi comuni non si debba guardare mai al proprio schieramento soltanto. Il tema della sicurezza è patrimonio di tutti». E non manca poi la stoccata al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, assente all’incontro: «Ho molto apprezzato che i sindaci di Pozzuoli e Quarto siano venuti a salutare il ministro; è un segno di garbo istituzionale perché il galateo ha una funzione assai importante anche in questo campo. Hanno visto in me un uomo di Governo che in questa vicenda non ha mai guardato al colore politico tanto è vero che quando il sindaco di Pozzuoli mi ha scritto e contestualmente l’Onorevole Schiano mi ha contattato per segnalare questo problema legato alla sicurezza del loro territorio per il fenomeno bradisismico, mi sono subito mosso per incontrare i sindaci a Palazzo Chigi. Ho ascoltato le loro esigenze e raccolto nel loro grido d’allarme un sentimento di isolamento come se finora questi sindaci non avessero mai avuto un riscontro concreto su tale questione. Mi sono preso due settimane di tempo e abbiamo preparato il Decreto Legge Campi Flegrei che è andato poi in Parlamento. In poche settimane abbiamo fatto quello che di solito certa politica non fa». Il Ministro ha poi sottolineato l’importanza della consapevolezza da parte dei cittadini, a partire dai bambini, del fenomeno sismico che caratterizza il territorio flegreo, e la rilevanza delle prove di evacuazione sul territorio e delle campagne di informazione. Riflettori puntati anche sulla verifica strutturale degli edifici. «Mancava un piano di evacuazione. Era stato fatto per il sisma, ma mai per il bradisismo. E anche questo è stato stabilito dalla nostra Legge. Ecco perché sono convinto che noi abbiamo la necessità di sentirci coinvolti in questo processo che richiede serenità e consapevolezza. Alla gente non bisogna nascondere niente. Un cittadino informato è un cittadino in parte al sicuro perché sa come comportarsi», ha aggiunto Musumeci.