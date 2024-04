POZZUOLI/ Con Figliolia tassa sui rifiuti diminuita, con l’attuale amministrazione aumenterà. Calato anche il servizio di raccolta

POZZUOLI – «Tra il dire e il fare c’è di mezzo…La tassa sui rifiuti. Dopo 10 anni in cui si è avuta una riduzione costante della tassa sui rifiuti arrivando quasi a dimezzarla, con questa amministrazione ci sarà un’inversione di tendenza. La tassa sui rifiuti aumenterà per la prima volta dopo 10 anni». E’ quanto fa sapere Italia Viva Pozzuoli in seguito alla delibera portata in Giunta dall’assessora all’Ambiente Anna Maria Attore che prevede un aumento del 3.5% sulla tassa dei rifiuti. Secondo il partito rappresentato in consiglio comunale da Gianluca Sebastiano la manovra è in controtendenza con quanto fatto negli ultimi dieci anni dall’amministrazione Figliolia che aveva portato a una riduzione di quasi la metà dei costi per i cittadini.

IL SERVIZIO – All’aumento in termini di tasse si aggiunge un calo del servizio della raccolta. Diverse aree vengono coperte in ritardo dalla De Vizia e i sacchi della spazzatura rimangono anche fino alle prime ore del pomeriggio in diversi punti della città, come è accaduto ieri nelle zone di Licola e nel centro storico della città.