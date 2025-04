Solidarietà a Gaia picchiata dall’ex: a Pozzuoli centinaia di manifesti e un nuovo cartello sul Belvedere «Educa tuo figlio» – LE FOTO

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di solidarietà dopo la brutale aggressione ai danni di Gaia Caputo, la 26enne di Bacoli massacrata di botte dal suo ex compagno nonché padre di suo figlio. Questa sera centinaia di manifesti sono stati affissi in città e all’esterno dei negozi con lo slogan “Proteggi tua figlia. Educa tuo figlio” da ricondurre alla vicenda di Gaia e a tutte le donne vittime di violenze. Sul Belvedere di San Gennaro, il luogo del pestaggio, è stato nuovamente installato il cartello rimosso ieri notte dai vandali che recita “Vietato fa l’omm e merd” accompagnato da un passaggio della canzone di Nina. “Perché – fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa – se ne togli uno, ne mettiamo mille ovunque”.

