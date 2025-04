POZZUOLI/ Andreozzi verso il no: salta la firma sul documento del sindaco

POZZUOLI – Acque agitate in maggioranza. Gennaro Andreozzi di Europa Verde non ha firmato il documento programmatico che gli è stato sottoposto dal sindaco Gigi Manzoni. Il consigliere comunale questo pomeriggio ha incontrato il primo cittadino insieme al co-portavoce cittadino Vicente Migliucci. Le parti non si sono trovate su diversi punti del documento che finora non è stato firmato nemmeno dai quattro consiglieri di “Pozzuoli al Centro” e da Carlo Morra di “Spazio Flegreo”. Alle 17.30 l’incontro è terminato e Andreozzi è tornato nella stanza del gruppo consiliare dove ha raggiunto gli altri consiglieri. In caso di mancata firma il consigliere rischia di passare dalla maggioranza all’opposizione.