POZZUOLI/ Posti di lavoro salvi: 35 dipendenti di METRO saranno assorbiti da altra azienda

POZZUOLI – Continuità occupazionale garantita per i dipendenti dei punti vendita di Metro Cash & Carry di Pozzuoli che a partire dal prossimo 1 maggio, cederà il ramo di azienda a Multicedi Srl. L’azienda della grande distribuzione organizzata, con un verbale di accordo siglato l’8 aprile con le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Napoli, si è formalmente impegnata per la prosecuzione occupazionale dei 35 dipendenti del negozio campano di Metro, gruppo leader nel commercio all’ingrosso, garantendo l’applicazione del contratto nazionale.

L’ACCORDO – L’intesa fa seguito alla sottoscrizione di un accordo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo mesi di iniziative e scioperi, tra le aziende e le organizzazioni sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, a tutela delle lavoratici e dei lavoratori che proseguiranno alle dipendenze della nuova società. Per i punti vendita sia di Rimini che di Pozzuoli, le parti hanno definito le misure per tutelare l’occupazione e supportare economicamente le lavoratrici e i lavoratori. Sono stati individuati infatti degli incentivi per chi accetta il trasferimento in altri punti vendita Metro e in caso di non ricollocazione e non opposizione al licenziamento. Nello specifico 19 hanno accettato l’incentivo e 10 saranno trasferiti presso le filiali di Salerno, Lucca e Castellanza. “La mobilitazione e le battaglie di questi mesi hanno portato ad individuare soluzioni a sostegno di chi lavora, per dare garanzie occupazionali ed economiche. Filcams, Fisascat e Uiltucs esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, che ha come obiettivo prioritario la tutela della continuità occupazionale, da sempre al centro dell’azione sindacale.” hanno fatto sapere i rappresentanti sindacali.