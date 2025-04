Ragazzino accoltellato a Quarto: fermati un 14enne e un 16enne

QUARTO – Due ragazzini di 14 e 16 anni sono stati fermati dai carabinieri in quanto ritenuti coinvolti nell’aggressione ai danni di un 14enne, avvenuta ieri a Quarto. La vittima è stata accoltellata ieri a una gamba, mentre passeggiava in Corso Italia, nei pressi del distributore di carburante Esso. I due minori sono stati identificati poco dopo dai militari della Tenenza di Quarto. Per motivi ancora da chiarire, avrebbero colpito il 14enne alla gamba destra, utilizzando un coltello.