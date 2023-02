Soggiorno-studio in Bulgaria per gli studenti dell’Istituto Tassinari di Pozzuoli

POZZUOLI – Via al progetto “Italia/Bulgaria round trip” a Pozzuoli. Promotori dell’iniziativa l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Guido Tassinari”, guidato dalla preside Teresa Martino, e la Scuola Superiore di Studi Linguistici “A. S. Pushkin” di Varna (Bulgaria), diretto da Svetlan Iliev. Venerdì 3 marzo alle 10 si terrà presso la sede dell’ISIS “Guido Tassinari” la stipula dell’accordo internazionale bilaterale di mobilità interscolastico tra le due Istituzione scolastiche.

IL PROGETTO – Il progetto sarà concernente una futura collaborazione in ambito linguistico, culturale e didattico nonché STEM tra le due scuole interessate, al fine di promuovere la cosiddetta “società della conoscenza e delle competenze” nonché per migliorare ed ampliare il bagaglio della formazione e dell’istruzione. Nello specifico, prevedrà nel corso dell’anno scolastico 2023/24 un interscambio di alunni con coetanei di pari livello appartenenti all’Istituzione scolastica straniera e si svilupperà, in buona sostanza, in uno scambio culturale alla pari relativo a periodo di soggiorno-studio di circa una settimana, durante il quale gli studenti coinvolti vivranno, reciprocamente, in un Paese straniero, frequenteranno l’Istituzione scolastica ospitante nonché soggiorneranno presso le famiglie interessate, con l’obiettivo di accrescere, in primis, le competenze didattiche e linguistiche apprese nel corso del regolare ciclo di studi (in special modo le lingue straniere), nonché scoprire culture, tradizioni ed usi locali tali da sviluppare la personalità dei giovani interessati mediante esperienze di vita scolastica e sociale; si tratterebbe di un’esperienza formativa di durata breve, pensata e già sperimentata in passato per studenti delle scuole superiori.