POZZUOLI/ Pisano subentra a Fenocchio: lunedì la nomina in Consiglio Comunale

POZZUOLI – Sarà Arcangelo Pisano a prendere il posto di Espedito Fenocchio, consigliere comunale scomparso la scorsa settimana in seguito a un malore. La nomina verrà ufficializzata durante il prossimo Consiglio Comunale in calendario per lunedì 27 febbraio presso l’aula consiliare “Nino Gentile”. Pisano, alle scorse elezioni comunali, ha incassato 318 preferenze. All’ordine del giorno anche la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

LA TRAGEDIA – Leader della civica “Pozzuoli Libera”, da cinque consiliature consigliere comunale, Espedito Fenocchio, conosciuto da tutti come Tito, è stato tra gli artefici della vittoria elettorale della coalizione guidata dall’attuale sindaco Gigi Manzoni. Laureato in Economia e Commercio ed esperto in materia di bilancio, il 58enne è stato uno dei big degli ultimi 30 anni della politica puteolana durante i quali ha ottenuto migliaia di consensi sempre a capo di formazioni civiche.