POZZUOLI/ Rapina a mano armata al “Road Bar” di Arco Felice

POZZUOLI – Rapina a mano armata poco fa al bar-tabacchi “Road Bar” di via Domitiana, ad Arco Felice. Un uomo armato e incappucciato ha fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale e dopo aver minacciato il titolare con una pistola si è fatto consegnare una somma di circa mille euro. Dopo il raid, durato una frazione di secondi, il rapinatore si è dato alla fuga a bordo di un’utilitaria. La scena sarebbe stata ripresa da alcune telecamere installate in zona.

I PRECEDENTI – Il Road Bar già in passato era finito nel mirino dei rapinatori. Nel 2019 un raid in pieno giorno si concluse con l’arresto di un 23enne del posto che dopo aver fatto irruzione nel bar-tabacchi di via Domitiana, fu disarmato del coltello impugnato e arrestato in flagranza di reato dai militari del reparto Radiomobile della compagnia di Pozzuoli.